أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل من جديد حول وجود مشاكل في الاتحاد بسبب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر، وهو ما يريده الطرف الآخر.

المريسل قال عبر حسابه في “تويتر” : ” المشكلجي تحت الضغط”.

وأضاف: ” الإداري يواصل السحب”.

وربط المغردون هذه التغريدات بالثنائي حمدالله وحامد البلوي، بسبب شكوى النصر ضد كل منهما بالفترة الأخيرة.

آخر التطورات القانونية بقضية حمدالله والبلوي

وبوقت سابق، رد القانوني أحمد الأمير على مجموعة من التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول قضية النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، بعد تداول مقطع صوتي للاعب المغربي مع حامد البلوي إداري الاتحاد.

الأمير قال في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية إن لجنة الاحتراف سوف تحسم قضية النصر ضد اللاعب المغربي سيكون خلال شهر مايو، وإن قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد المحلي لن تُعلن رسميًّا إلا بعد الإعلان عن قرارات الفيفا.

وأكد الأمير على أن فيفا سيهتم فقط بالحديث عن نقطتين خلال الحكم في قضية حمدالله مع النصر وهما “عقوبة اللاعب المغربي إذا ثبت تحريضه، وقيمة الشرط الجزائي”، بينما أشار إلى أن لجنة الاحتراف ستناقش عقوبة الاتحاد وإداري النادي في تهمة التحريض إذا ثبت صحتها”.