وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى جمهوري الهلال والنصر، بعد إصدار نادي الهلال بيانًا علق فيه على قرارات غرفة فض المنازعات بشأن إيقاف محمد كنو 4 أشهر وإصدار القرار الأحد الماضي آخر أيام شهر رمضان.

وقال الإعلامي المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “جماهير النصر والهلال، هل تثقون فيني؟!”.

وأضاف: “بيان الهلال نفس كلام أغلب الإعلاميين المنتمين لـ الهلال، ليه يطلع القرار يوم إجازة؟”.

المريسل يثير الجدل بشفرات:

كما سبق للمريسل أن أثار الجدل بأن النصر سيرد قانونيًّا على بيان الهلال كاتبًا مجموعة من الشفرات عبر حسابه في “تويتر” ومطالبًا الجميع بانتظار رد نادي النصر.

وبوقت سابق، أعلن نادي الهلال أنه تقدم بشكل رسمي باستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، أمس الأحد، ضد قرارات غرفة فض المنازعات حول قضية اللاعب محمد كنو.

الهلال يرد:

وألزمت غرفة فض المنازعات الأحد الماضي خلال وقفة عيد الفطر كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

وقال البيان: “شدد مجلس الهلال على أن قرار غرفة فض المنازعات جانبه الصواب من جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف بجانب أن القرار خالف أهم مبدأ بشكل عام وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي”.

وواصل بيان الهلال: “يؤكد مجلس النادي على أن إيقاف اللاعب ومنع الهلال من التسجيل لفترتين مخالف للمادة رقم 43 من لائحة الاحتراف وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية”.