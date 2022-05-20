شدد الإعلامي عبدالعزيز المريسل على أن الجماهير الاتحادية هي التي ساندت الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهتفت ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري.

جماهير الاتحاد هتفت ضد الدوسري

وكان سالم الدوسري قد نجح في هز شباك الفيحاء في المباراة النهائية بالأمس، قبل أن يحرز رامون لوبيز هدف التعادل، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، ويفوز الفريق الفيحاوي باللقب بركلات الترجيح.

وقال المريسل خلال تصريحاته بإحدى المساحات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الجمهور الذي تواجد بالجوهرة هم جمهور الاتحاد وليس الفيحاء، وحسب ما أنا قرأته أن رئيس رابطة جمهور الفيحاء، قال اللي بيشجع الفيحاء حياه الله، واللي مش مشجع يطلع برا”.

وتابع: “إن كان الوصف ما حدث فعلًا، نريد أن أقول يا كابتن سالم الدوسري، من هتف ضدك وقال يا بكاية هم جمهور الاتحاد، عندك رد عليهم؟ رد يوم الاثنين، والله لأركز معك إلى يوم الإثنين وأذكرك على تويتر حتى أرى ماذا ستقدم يوم الاثنين، لن أتركك”.

الهلال يستعد للكلاسيكو

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الاتحاد، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.