قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أوكرانيا ستعاني آثار الحرب الروسية الأوكرانية حتى 100 عام، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الشعب الأوكراني.

من جهة أخرى تراجعت كمية الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب رئيسي في أوكرانيا بنسبة 25% في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل للطاقة الروسية.

أوكرانيا تؤمم الأصول الروسية

من جهة أخرى اعتمدت الحكومة الأوكرانية وثيقة تصبح بموجبها الأصول الروسية الموجودة على أراضي الدولة ملكًا لها بحسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الأربعاء.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ77 حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أصابت أكثر من 500 موقع وتجمع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الأربعاء، إن الطيران الحربي الروسي قصف 93 هدفًا خلال الليل، بينها موقعان للقيادة، و69 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.