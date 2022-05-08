تتواصل عملية تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور التي بدأت اليوم وتستمر حتى إكمال الشواغر أو إغلاق التسجيل يوم 17/3/1444 لمن هم في عمر من خمس سنوات وتسعة أشهر إلى إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر.

تسجيل الطلاب في نظام نور

وتتم عملية التسجيل عبر حساب ولي الأمر في نظام نور مع ضرورة توفر بعض المستندات على النحو التالي:

صورة سجل الأسرة أو الاقامة.

صورة التحصينات الأساسية (التطعيمات).

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من عقد الإيجار أو ملكية السكن.

صورة من الكشف الطبي (تم تأجيله).

تسجيل رياض الأطفال

أما تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال فيبدأ يوم 28/10/1443 ويستمر طوال العام الدراسي لمن أكمل 3 سنوات حتى دون سن السادسة.

خطوات تسجيل طلاب الأول الابتدائي:

تشمل خطوات التسجيل للطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور ما يلي:

– الضغط على تسجيل الدخول

– اختيار رابط تسجيل ولي أمر جديد

– إضافة هوية ولي الأمر ويظهر اسم المستخدم المقترح

– الضغط على التالي

– إضافة البيانات المرسلة (اسم المستخدم – وكلمة السر)

– ثم اتباع الخطوات حتى إتمام عملية التسجيل.

جدول التسجيل في موقع نور

أما جدول التسجيل لباقي المراحل كما يلي: