اعتذر أحمد المسيند مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق بشركة مطارات القابضة عن أزمة تكدس المعتمرين في مطار جدة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق تواصل عملها للكشف عن الأسباب.

وقال المسيند خلال مداخلة هاتفية مع قناة MBC إن ما حدث في مطار الملك عبدالعزيز في جدة أمر مؤسف ومزعج وسيتم توضيح ومعرفة كافة الأسباب من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

لجنة تحقيق عاجلة

وكان وزير النقل وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث.

وحدد توجيه الوزير مهام اللجنة التي من بينها تحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

انفراج أزمة المعتمرين في مطار جدة

يذكر أنه تم تسيير أكثر من 50 رحلة مغادرة من الصالة الشمالية و40 رحلة من صالة الحجاج حيث أنه رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 160 % وتقلصت مدة الانتظار لدخول الصالة يوم أمس ما بين 10 إلى 15 دقيقة لكن هذا اليوم صار دخول الصالة بشكل انسيابي كبير وتم فتح البوابات داخل الصالة الشمالية مراعاة للظروف الجوية حيث تم دخول المسافرين بشكل مباشر.