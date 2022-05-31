أكد مستشار البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات، خالد الملحي، أن المسار العام سيطبق في جميع مدارس المملكة، لكن ستكون المسارات التخصصية في مدارس محددة.

حوكمة جديدة:

وتابع الملحي، خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن المسارات التخصصية ستخضع لحوكمة جديدة جدًّا، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من احتياجات سوق العمل والعرض والطلب في الجامعات ورغبات الطلاب.

التطوع ليس إجبارًا:

وأضاف أن مشروع التطوع ليس إجبارًا، لكنه توثيق لإعمال الطالب في فعاليات ونشاطات المدرسة، وفكرته بسيطة جدًّا، مشيرًا إلى أن مساعدة زميل أو المساعدة في تنظيم فعالية داخل المدرسة يعتبر أحد جوانب التطوع.