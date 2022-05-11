قالت تقارير بريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية، لم تعد قادرة على الحركة بعد الآن، حتى أنها باتت تستخدم كرسيًا متحركًا داخل أروقة قصر باكنغهام لكنها ترفض الظهور به علنًا، وقد تفاقمت مشاكلها الصحية اليوم إلى درجة أنها تغيبت لأول مرة منذ 59 عامًا عن جلسة افتتاح البرلمان، وفوضت ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز لقراءة خطابها.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: دخل الأمير تشارلز لقراءة خطاب الملكة بعد أن أُجبرت على مشاهدة اللحظة التاريخية على شاشة التلفزيون في قلعة وندسور بسبب مشاكل التنقل المستمرة.

وتابعت: ظل تشارلز يحدق بتأثر في التاج قليلًا، وهو المكان الذي كان من المفترض أن تتواجد به الملكة في الظروف العادية، وقد تم نقل التاج الذي يمثل أعظم رمز للقوة والسلطة البريطانية في سيارة ليموزين ووُضع على طاولة أمام تشارلز الذي نظر إليه عدة مرات.

غياب الملكة إليزابيث يمثل لحظة تاريخية

وبحسب الإندبندنت، فقد كانت لحظة تغيب الملكة إليزابيث، لحظة رمزية تاريخية للغاية بالنسبة للملكية البريطانية، فقد ظهر تشارلز اليوم لأول مرة في دوره الأقرب للملك، وقالت الصحيفة البريطانية: ما يحدث اليوم هو لحظة دستورية كبرى للمملكة المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها أحد أفراد العائلة المالكة خطابًا نيابة عن الملكة، كما أن الأمير ويليام، الذي سيجلس يومًا ما على العرش، وصل إلى أول افتتاح رسمي له على الإطلاق للبرلمان قبل حوالي خمس دقائق من والده.

وفي السياق نفسه، توسع دور كاميلا، زوجة تشارلز، حيث ظهرت بجانبه في أول مناسبة رسمية لها منذ أن قالت الملكة إنها ستصبح زوجة الملك رسميًا عند صعود تشارلز إلى العرش.

خطاب الأمير تشارلز

استمر الخطاب 9 دقائق، أعلن فيه تشارلز عن 38 مشروعًا من مشاريع قوانين بوريس جونسون للعام المقبل، بما في ذلك قوانين جديدة لمعاقبة مثيري الشغب البيئي، والاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضمان قدرة البريطانيين على دفع فواتيرهم المرتفعة.

وقال تشارلز إن الوزراء سيساعدون في تخفيف تكلفة معيشة العائلات مع وعد بزيادة الفرص في جميع أنحاء البلاد، واختتم قائلًا إن الملكة تتطلع إلى حضور احتفالات شهر يونيو بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها لمرور 75 عامًا على جلوسها على العرش البريطاني.