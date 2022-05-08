أوصى الفريق الطبي الذي أجرى منظارًا ناجحًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ببقاء خادم الحرمين في المستشفى بعض الوقت للراحة .

دعوات الشفاء تحف الملك سلمان

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها دخول خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى رفع المواطنون والمواطنات أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يكتب له الشفاء والسلامة، داعين الله له بموفور الصحة والعافية.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد قال : “حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأطال عمره وأسبغ عليه تمام الصحة والعافية”.

أما الفنان فايز المالكي فقال: “سلامتك يا بو فهد وربي يحفظك ويسلمك ويمتعك بالصحة وطولة العمر .. اللهم من عليه بالصحة والعافية” ، فيما قال الباحث في الطقس نزيه الحيزان: ” اللهم سلم سلمان واجعله مُعافى من كل داء واكتب له المعافاة أزمانًا وأزمانًا ومتعه بصحةٍ وعافيةٍ وهناء”.

ألف لا بأس يا والد الوطن

بينما قال سعود عبدالله: ” ألف لا بأس يا والد الوطن”. وقال عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود: ” يا جعل عينك ما ترى في الزمن مكروه .. لا سلم راسـك سيدي كل شيء يهـــون .. أسأل الله أن يديم الصحة والعافية على مولاي خادم الحرمين الشريفين وأن يطيل في عمره ذخرنا وعزنا وسندنا”.

شعوب العالم تتمنى الشفاء لخادم الحرمين الشريفين

ولم يقتصر الأمر على السعوديين فقط بل تسابق المواطنون في الدول العربية والإسلامية في الدعاء بالصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين.

ففي باكستان قال رئيس الوزراء شهباز شريف:” أنا وجميع الشعب الباكستاني كلنا نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدوام الصحة والعافية وطول البقاء.”

وقالت مغردة من الكويت : اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تحفظ خادم الحرمين الشريفين وتمده بالصحة والعافية إنك على كل شيء قدير”.

فرحة الشفاء

وبعد إعلان الديوان الملكي نجاح المنظار الذي أجري لخادم الحرمين الشريفين قال المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان: “أود أن أرفع لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله بأسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها أعزه الله راجيًا من العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه”.

أما دخيل الله بن راشد فقال:” اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لك الحمد والشكر. عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك بعدد ما سبحه الملائكة الحافين حول عرشك الكريم، وبعدد ما سبح من شيء يسبح بحمدك اللهم احفظه بحفظك”.

وقال خالد الجريوي:” نور وطهور وأجر وعفو وعافية سيدي اللهم رب الناس أذهب البأس عنه، واشفهِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم شفاءً لا يُغادر سقمًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع له بين الأجر والعافية”.