وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بإقامة صلاة الميت الغائب على صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان ــ رحمه الله ــ بعد صلاة العشاء هذا اليوم الجمعة الموافق 12 / 10 / 1443هـ بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.