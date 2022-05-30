احتلت المملكة المركز الثاني كأفضل مكان لعيش الطلاب الجامعين وفقًا نتائج استطلاع نشرت منصة Chegg.org الأمريكية نتائجه.

وأكد 90% من الطلاب السعوديين بأن بلدهم هو مكان جيد للعيش، وهو ثاني أعلى معدل من بين 21 دولة شملها الاستطلاع الأمريكي العالمي والذي يعتبر أكثر الاستطلاعات شمولًا حتى اليوم ويغطي حياة وآمال ومخاوف الطلاب الجامعيين في مرحلة كوفيد-19 وما بعدها.

الأوضاع المالية لطلاب المملكة

وعبر أكثر من أربعة طلاب من أصل خمسة في المملكة (بنسبة 85%) عن تفاؤلهم بأوضاعهم المالية في المستقبل، وهو المعدل الأعلى بين الدول التي شملها الاستطلاع، حيث ارتفع معدل تفاؤلهم من 79% في عام 2021. وارتفع من 84% في عام 2021. في حين أفاد 87% من الطلاب السعوديين بأن تعليم جامعاتهم يمنحهم قيمة تعليمية جيدة مقابل المال، وهو المعدل الأعلى بين دول الاستطلاع. في حيت يعتقد 85% من الطلاب السعوديين بأن تعليمهم يزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ثاني أعلى معدل بين الدول التي شملها الاستطلاع.

17 ألف طالب جامعي

وشمل الاستطلاع أكثر من 17 ألف طالب جامعي تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا في 21 دولة حول العالم، بمن فيهم 511 طالبًا في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر ثاني استطلاعات Chegg.org الأكثر شمولًا حتى اليوم، ويغطي مسائل حياة وآمال ومخاوف الطلاب الجامعيين حول العالم في مرحلة كوفيد-19 وما بعدها، حيث تم نشر الاستطلاع الأول في شهر فبراير من عام 2021. وغطت أسئلة الاستطلاع آراء الطلاب حول التعليم في مرحلة كوفيد-19، وكيف تعاملوا مع مواردهم المالية وتكلفة المعيشة، ورأيهم بمسائل المهارات والمسارات المهنية، وصحتهم وعافيتهم ومواقفهم الاجتماعية، وقضايا التغير المناخي والاستدامة.