فاز المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عامًا على نظيره السعودي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات بطولة تولون الودية الدولية المقامة حاليًا في فرنسا.

وكان الشوط الأول انتهى بين المنتخبين بالتعادل السلبي.

ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب سانتياجو كاسترو.

وسيواجه الأخضر، منتخب فرنسا في الأول من يونيو المقبل، وفي الرابع من الشهر ذاته سيلاقي منتخب بنما.

واختار المدير الفني صالح المحمدي (23) لاعبًا للمشاركة في البطولة جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، محمد برناوي، محمد سليمان، سويلم المنهالي، حسن ربيع، وليد عياش، سالم النجدي، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عبدالملك الجابر، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، محمد المري، عثمان العثمان، يزيد جوشان، مشاري النمر.