يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للسفر إسبانيا، لخوض معسكر إعدادي في مدينة اليكانتي.

المنتخب السعودي يسافر لإسبانيا:

ومن المقرر أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة الرياض، يوم غد الثلاثاء، قبل أن تُغادر البعثة مساء إلى إسبانيا، حيث تخوض معسكرًا حتى يوم 9 يونيو، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.

وضم رينارد قائمة تضم 26 لاعبًا للمعسكر الإسباني، حيث سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين، الأولى مع كولومبيا، يوم 5 يونيو، والثانية ضد فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.

ويأمل رينارد في تجهيز لاعبي الأخضر فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، وتصحيح الأخطاء قبل خوض المعسكرات النهائية، استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر المقرر إقامتها، شهر نوفمبر المقبل.

الأخضر في المونديال:

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا، وتطمح كتيبة رينارد في التألق وتجاوز مرحلة المجموعات.