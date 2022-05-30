أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عملية التحقق من الآيبان لمستفيدي الضمان، قد تستغرق بعض الوقت، مما يتسبب في تأخير صرف الضمان لبعض المستفيدين.

وتقاعلت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، مع سؤال مغردة قالت فيه “قدمت على خدمة الضمان المطور، وظهرت البيانات مؤهل لمدة شهرين مع دفعات معلقة والآيبان صحيح لكنه تحت التدقيق لمدة شهرين لماذا؟

وردت الموارد البشرية بتغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “في حال كانت حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق) ، يرجى الانتظار عملية التحقق من الآيبان البنكي يستغرق بعض الوقت.. شاكرين لك”.

الضمان الاجتماعي السابق

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصير المُستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم إلى الضمان المطور، ومدى تأثير ذلك على صرف المعاش.