أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات لمعرفة سبب عدم الأهلية في برنامج قرة.

جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مواطنة قالت فيه “ما سبب عدم أهليتي في برنامج قرة؟

خطوات معرفة سبب عدم الأهلية

وقالت وزارة الموارد البشرية إنه يمكن معرفة سبب عدم الأهلية من خلال الخطوات التالية:

– الدخول عبر المنصة الإلكترونية : http://sbis.hrsd.gov.sa/#/login

– الدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي

– اختيار برنامج الضمان الاجتماعي

– استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية