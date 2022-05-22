أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصير المُستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم إلى الضمان المطور، ومدى تأثير ذلك على صرف المعاش.

وجاء توضيح الوزارة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن فشل محاولته تسجيل أقربائه في الضمان المطور، وهل يتم نقلهن بشكل تلقائي من السابق إلى المطور.

لا تأثير على صرف المعاش

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق الذين يسجلون بالضمان المطور يتم إدراجهم ضمن دورة الأهلية على الضمان المطور بعد مضي 9 أشهر من تاريخ التسجيل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن ذلك لا يؤثر على صرف المعاش وفقاً للنظام السابق.