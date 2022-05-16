أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الحصول على رخصة نشاط الفحص الفني الدوري للمركبات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ابتداءً من 15 / 5 / 2022 م.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة المهندس وائل الذياب أنّ القرار يأتي استناداً إلى تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .

وأفاد أنه يشترط على طالب الترخيص أن يكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، على أن يتم تقديم مشروع عقد تأسيس شركة الفحص الفني الدوري ونظامها الأساسي، بالإضافة لتقديم ما يثبت تمتع المنشأة المتقدمة بالقدرة المالية على توفير خدمة الفحص الفني الدوري وتشغيل المواقع المقترحة مع تقديم ما يثبت الخبرة والقدرة الفنية أو إمكانية الحصول عليها، وغيرها من الاشتراطات التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (https://url.saso.gov.sa/bm91jepy) .