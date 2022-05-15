أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، أن كل المنتجات في السوق السعودي أصلية.

كل المنتجات أصلية:

وشدد الذياب، في تصريحات لقناة الإخبارية، على أنه يجب إبلاغ وزارة التجارة في حالة لم يكن على المنتجات خاصة الكهربائية علامة الجودة، متابعًا: “لا يوجد منتج أصلي ومنتج تجاري، كل المنتجات في السوق السعودي منتجات أصلية، وما غير ذلك يجب أن يبلغ المستهلك الجهات الخاصة لضبط البائع”.

وتابع أن مصطلح منتج تجاري غير صحيح، ويجب تبليغ وزارة التجارة، ولكن هناك منتجات تختلف في مميزاتها فقط، وفي منتج خصائصه عالية ومنتج خصائصه قليلة.