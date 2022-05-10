أكدت سفارة المملكة لدى المغرب أن المواطن الذي يمر بظروف صحية يتمتع حاليًّا بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.

إنهاء إجراءات عودة المواطن:

ولفتت السفارة في بيان لها عبر تويتر، إلى أنه تم إنهاء إجراءات عودة المواطن إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في طريقه إلى منطقة الباحة.

استغاثة مواطن:

وكان شاب مغربي وثق مقطع فيديو لمواطن يعيش في المغرب، حيثُ طالب مصور المقطع بنشر الفيديو ليصل للسفارة السعودية في المغرب ولأهله خاصة بعد فقدانه لأمواله وإثباتاته الشخصية.