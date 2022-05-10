أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج تعداد السعودية 2022م، التي صدرت الموافقة الكريمة بشأنها في سبتمبر الماضي.

ووثقت “المواطن” حفل إطلاق برنامج تعداد السعودية 2022، بحضور الوزير وعدد من المسؤولين ومختلف الجهات الحكومية المشاركة في هذا المشروع الوطني.

تحولات شاملة:

وأكد الإبراهيم خلال كلمته أن التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل رؤية 2030، موضحًا أن الهيئة العامة للإحصاء سعت إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة بصفتها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، والإعداد لمستقبل أفضل.

وأكد أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت على أعلى المعايير العالمية واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة.

أول تعداد رقمي:

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أن تعداد السعودية 2022 يعد أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، مبينًا أن أكثر من 30 ألف باحث ميداني سيقومون بزيارة الأسر والمساكن لجمع المعلومات وفق أعلى درجات السرية والخصوصية، وذلك بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق، لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في التعداد.