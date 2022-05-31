وثقت “المواطن” بالفيديو والصور رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”، حفل الزواج الجماعي الحادي عشر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بقاعة الخزامى بالرياض.

رعاية أمير الرياض

وكان الحفل قد بدأ بقراءة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر المطوع كلمة ثمّن فيها رعاية سمو أمير منطقة الرياض لحفلات الزواج الجماعي في حركية التي تأتي انطلاقًا من حرص ودعم المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتلمس احتياجاتهم، وتمكينهم، وتحقيق رغباتهم في الزواج، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وتجسيدًا لمعاني التكاتف والتآزر الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإسلامية.

جهود دعم جمعية حركية

وأشار إلى أن جمعية حركية حظيت باهتمام ومتابعة وحرص القيادة الرشيدة حتى أصبح ذوو الإعاقة بفضل الله أعضاء عاملين في مجتمع يجدون كل رعاية وعناية، مما انعكس أثره على حياة المستفيدين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم وتجويد حياتهم، مفيدًا بتمكين المستفيدين وتحقيق الدمج الاجتماعي والاستقرار النفسي والأسري لهم والمساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030، التي دعت إلى تجويد حياة المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية بالمملكة والعناية بمستفيدي القطاع غير الربحي، حيث تسعى حركية من خلال حفلات الزواج الجماعي إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المقبلين على الزواج، ومساعدتهم ماليًا، وتمكينهم من توفير كافة متطلبات الزواج.

تزويج 160 مستفيدًا ومستفيدة

من جانيه أوضح المشرف العام على برنامج الزواج الجماعي عبد الرحمن بن سالم السيف في كلمته أن الجمعية تسعى من خلال حفل الزواج الحادي عشر إلى تزويج 160 مستفيدًا ومستفيدة وتحقيق أمنياتهم في الزواج، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.

ونوه بأن “حركية ” أقرت حفل الزواج الجماعي الذي يقام سنويًا، حيث تقيم الجمعية حفلًا للرجال وآخر للنساء، يتم من خلاله توزيع المساعدات النقدية والعينية للمتزوجين، وتعمل الجمعية على تكرار هذه المناسبة لمساعدة أكبر قدر ممكن من المستفيدين الراغبين في الزواج؛ للتيسير عليهم وتخفيف أعباء الزواج ومساعدتهم اجتماعيًا.

وأشار إلى إتاحة اختيار شريك الحياة من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية، يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية للزواج، مبينًا أن المنصة تعد مكملة لبرنامج الزواج الجماعي، وتحتوي على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، إضافةً إلى دورات توعوية وتثقيفية واستشارية.