رصدت “المواطن” فرحة عشاق ومنسوبي نادي الفيحاء، وذلك بعد التتويج أمس بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الهلال.

وكان الفريق البرتقالي فاز باللقب، بعد فوزه في ركلات الترجيح في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

تعليقات عشاق ومنسوبي الفيحاء:

وعبر عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، عن سعادته بالتتويج قائلًا: “حصولنا على الكأس الغالية وأن نتوج بها من يد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر عظيم لنا وإنجاز كبير”.

بينما قال عبدالعزيز الشلهوب واحد من مؤسسي الفريق البرتقالي: “هذا الإنجاز يليق بفريقنا والقادم سيكون أفضل”.

أما خالد الراضي، واحد من أهل المجمعة، فقال: “بطولة غالية وإنجاز مستحق أمام فريق بطل، وفزنا من قبل على الاتحاد ثم الهلال مرتين، فالفرحة كانت متراكمة”.

الفريق البرتقالي سيشارك في الملحق المؤهل لدور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، كما نال 10 ملايين ريال بعد تتويجه باللقب.

الفيحاء أحدث المنضمين:

وأقام الفريق البرتقالي اليوم في مقره بالمجمعة احتفالات بعد التتويج الأول لهم بلقب كأس الملك ليكون الفريق أحدث المنضمين للفائزين بلقب البطولة.