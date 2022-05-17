أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية خمسة عقود جديدة لدعم منظومتها التشغيلية في مدينة أبها بمنطقة عسير، تخدم أكثر من 362 ألف مستفيد، وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في أبها.

وكشفت الشركة أنها خصصت ثلاثة عقود لتنفيذ مشاريع شبكات مياه، بأطوال بلغت 351 ألف متر طولي، بقيمة 97 مليون ريال، مبينةً أن عدد المستفيدين منها سيتجاوز 362 ألف مستفيد بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 ألف توصيلة منزلية، لخدمة العقارات الواقعة في أحياء النهضة، والهدير، والزهور، وسلطانة، والبديع، وقرى آل غليظ، والروضة والصحافة، وأريم، وشعبة الشيخ .

تشييد أربعة خزانات تشغيلية

وبيّنت أنها خصصت عقدًا لتشييد أربعة خزانات تشغيلية بسعة 21 ألف م3، بتكلفة تقارب 32 مليون ريال، لرفع ساعات الضخ إلى 24 ساعة يوميًا في أحياء السلامة، والمروج، والبديع، والنهضة، والروابي، بالإضافة إلى حي الصفا.

وأوضحت أنها خصصت عقدًا لمشروع تطوير وتحسين شبكات المياه القائمة في المنطقة، بأطوال تتجاوز تسعة آلاف متر طولي، بتكلفة تتجاوز 30 مليون ريال، لخدمة مواقع خزانات سرثبتة، والصفرا، والمفتاحة، وخزان السد القائم، والرونة ومحطات توزيع وادي بن هشبل والعرين ونشوان.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها؛ من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.