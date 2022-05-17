واصل اللاعبون السعوديون تألقهم اللافت خلال مشاركتهم في دوري الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في الكويت حتى يوم 31 من شهر مايو الجاري

دورة الألعاب الخليجية الثالثة:

ونجح اللاعبون السعوديون في التتويج بـ7 ميداليات خلال منافسات اليوم الأول من دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي انطلقت بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الميداليات السعودية:

وتوج الرامي عطالله العنزي بالميدالية الذهبية في الرماية ضمن منافسات المسدس الهوائي 10 متر في دورة الألعاب الخليجية، وأحرز الواثب حسن دوشي الذهبية في مسابقة الوثب الثلاثي بمسافة 16.00 متر.

وحصد الراقي عبدالله العنزي الميدالية الفضية بعد أن احتل المركز الثاني في منافسات بندقية 50 مترًا 3 أوضاع في دورة الألعاب الخليجية، فيما حصد الرامي أسامي العقيلي الميدالية البرونزية في منافسات رمي القرص بمسافة 51.97 متر.

ونال السباح أحمد الهاشم الميدالية البرونزية في نهائي سباق 1500 متر حرة رجال بزمن قدره 17:30:95، وتوج المنتخب السعودي للسباحة بالبرونزية في منافسات سباق التتابع 4×100 متر متنوع، والذي يمثله الهاشم، محمد المهر، يوسف بوعريش وعلي العيسى.

وتمكن الواثب حسين آل حزام من انتزاع ذهبية منافسات القفز بالزانة رجال بارتفاع 5.61 متر، وحل زميله سعيد مبارك ثالثًا بارتفاع 4.30 متر، وتوج أبطال المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد داود، فهاد السبيعي، محمود حافظ وعبدالله أبكر بذهبية منافسات 4×100 تتابع بزمن 39.06 ثانية.

ونجح العداء محمد المعاوي في الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية ضمن منافسات 400 متر حواجز في زمن قدره 50.60 ثانية، فيما انتزع زميله العداء معاذ السعد الميدالية البرونزية بزمن 53:34 ثانية، وحصد العداء وسام الفارسي برونزية سباق 3000 متر موانع بزمن 9:05:29 دقيقة.