بلغ فائض الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 57.5 مليار ريال، بعد أن بلغت الإيرادات 278 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت 220.5 مليار ريال.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يعد الفائض المحقق في الربع الأول 2022 هو أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016.

وخلال الفترة من الربع الأول 2016 وحتى نهاية الربع الأول 2022، سجلت الميزانية في ثلاثة فصول فقط هي الربع الأول 2019 بـ27.8 مليار ريال، والربع الثالث 2021 بقيمة 6.7 مليار ريال، وأخيرا الربع الأول 2022 وجاء تحقيق الفائض بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير متجاوزة 100 دولار للبرميل.