أوضح طبيب الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أن القولون العصبي قد يحدث فجأة بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي.

القولون العصبي

وكتب “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”: “القولون العصبي قد يحدث بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي وعوامل الخطورة هي: التهاب الجهاز الهضمي الشديد، السيدات أكثر إصابة من الرجال، خاصة في حال وجود مرض نفسي كالقلق والاكتئاب”.

ارتجاع المريء

وفي ذات السياق، أكد “الذيابي” على ضرورة تناول دوار الحموضة في حالات ارتجاع المريء، مشيرًا لضرورة تناولها بالطريقة الصحيحة من أجل سرعة الاستجابة للعلاج. وقال “الذيابي”: “إن ارتجاع المريء حالة مرضية تحدث عندما تصعد أحماض المعدة إلى المريء؛ بسبب ارتخاء أو توسع فوهة المعدة”.

وأضاف: “عدم تناول دواء الحموضة مثبط مضخة البروتون كالنيكسيوم، بالطريقة الصحيحة وهي قبل الإفطار بـ 30-60 دقيقة، يعتبر من أهم أسباب عدم الاستجابة للعلاج”.

التهاب المعدة

ويُشير مصطلح التهاب المعدة لالتهاب بطانتها والتي تحدث بسبب الإصابة بالبكتيريا نفسها المسببة لمعظم قُرح المعدة أو المداومة على تناول بعض مسكنات الألم.

ومن الممكن أن يحدث التهاب المعدة فجأة في حالة الالتهاب الحاد أو ظهوره ببطء في حالة التهاب المعدة المزمن؛ والذي قد يؤدي للإصابة بالقُرَح وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وتتضمن أعراضها الشعور بمغص حاد أو ألم أعلى البطن والذي ربما يتفاقم أو يتحسن بتناول الطعام، بالإضافة للشعور بامتلاء المعدة والغثيان والقيء.