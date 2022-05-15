أصبح الفريق الكروي الأول بنادي النصر مهدد بفقدان 5 لاعبين في مباراة الأهلي في الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك كل من ” خالد الغنام، أنسيلمو، ماشاريبوف، سلطان الغنام، منصور الشمري” 3 بطاقات صفراء وفي حال تلقى أي منهم البطاقة الرابعة في مباراة الرائد في الجولة الـ27، سيغيب عن مواجهة الأهلي.

مطالب بتعديل موعد مباراة النصر والأهلي ؟

وبعد تمديد مباريات الدوري والكشف عن المواعيد الجديدة، ستقام المباراة بين الفريقين يوم 28 مايو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وهو نفس توقيت مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جماهير الأهلي وجماهير النصر طالبت بضرورة تعديل موعد المباراة لكي تُقام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى يتسنى لهما متابعة لقاء ليفربول وريال مدريد.

ويُنتظر حاليًّا قرار لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين إما بتغيير الموعد أو الإبقاء على الموعد كما هو دون أي تعديل.