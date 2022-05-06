يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستعادة نغمة الانتصارات ضد نظيره الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يستهدف استعادة الانتصارات

وفشل النصر في الفوز على الشباب خلال العامين الماضيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعود آخر فوز إلى 14 فبراير 2020، عندما فاز بنتيجة 4/2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ولعب الفريقان بعد ذلك 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز بهم جميعًا بنتيجة 2/0، 4/1 و1/0.

وخاض الفريقان 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعدما فاز 10 مرات، والنصر 8 مرات، وتعادلا 7 مرات.

مواجهة اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريقان عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الرابع.