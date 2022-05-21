أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتسديدة رائعة سلطان الغنام يفتتح التسجيل للنصر ⚽️

الرائد 0 × 1 النصر#الرائد_النصر⁩

⁦#SPL⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/3HsMgUWH6L — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022

وتمكن سلطان الغنام من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الثامنة من تصويبة قوية.

وأحرز عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ18، لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو؛ لوقوع البرازيلي تاليسكا في فخ التسلل.