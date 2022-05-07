أكد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أن حق العالمي في قضية اللاعب محمد كنو ونادي الهلال أكثر من 27 مليون ريال.

وقال آل معمر في تصريحات إعلامية بعد مباراة الشباب في دوري المحترفين: “حقنا أكثر من 27 مليون ريال وسنقدم استئناف فيما يخص الشرط الجزائي”.

أصفر العاصمة وقع مع كنو وليس وكيله:

وأكد على أن العالمي وقع مع محمد كنو نفسه وليس مع وكيل اللاعب، مضيفًا أن النادي لن يتنازل عن حقوقه.

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت الأحد الماضي، عن عقوباتها ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو.

وألزمت غرفة فض المنازعات اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لـ أصفر العاصمة يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.