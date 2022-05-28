انتهت مباراة النصر والأهلي- قبل قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسميًا |

النصر يتعادل مع الأهلي.. ويفقد فرصة المنافسة على بطولة الدوري 📺 أهداف المباراة ⚽️ pic.twitter.com/rWhglbY4Ts — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من تسجيل الهدف الأول لـ الراقي بالدقيقة الـ65 بعد تمريرة متقنة من اللاعب هيثم عسيري.

وواصل العالمي ضغطه بكل قوة، لينجح في إحراز هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة الخامسة والتسعين.

وأصبح رصيد العالمي بعد التعادل 55 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الأهلي 31 نقطة في المركز التاسع.