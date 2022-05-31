منح المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إجازة لعدة أيام؛ نظرًا لفترة التوقف الدولي الحالية.

روسو يمنح لاعبي النصر راحة:

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ميغيل روسو منح اللاعبين إجازة، وسيتم استأنف التدريبات الجماعية يوم السبت المقبل الموافق 4 يونيو المقبل.

وتتوقف المنافسات على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 20 يومًا تزامنًا مع أيام فيفا الدولية، وسيتم استأنف المباريات يوم 18 يونيو المقبل بمواجهات الجولة الـ29.

العالمي يستعد لمواجهة الحزم:

وسيلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم في الرس، يوم 18 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 17 نقطة، وهبط رسميًّا إلى الدرجة الأولى.