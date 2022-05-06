حقق نادي النصر إنجازًا مميزًا له بعد أن سجل ثلاثية في أول 45 دقيقة في شباك نادي الشباب في الجولة الـ26 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يسجل ثلاثية بأول 45 دقيقة:

وكان عبدالإله العمري افتتح التسجيل لـ العالمي بالدقيقة الـ19 من ضربة رأسية، ثم سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني للعالمي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ30.

وعزز عبدالمجيد الصليهم بعدها بـ4 دقائق من تقدم أصفر العاصمة بالهدف الثالث. ولأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين يسجّل العالمي، 3 أهداف بشوط واحد في مباراة ديربي سواء كان أمام الشباب أو الهلال. الفوز يصعد بالعالمي للوصافة:

العالمي بحاجة إلى الفوز لتجديد حظوظه في المنافسة على لقب دوري المحترفين، والصعود إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.