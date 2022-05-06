عاد البرازيلي تاليسكا من جديد مسجلًا رابع أهداف نادي النصر في مرمى فريق الشباب، بالجولة الـ26 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تسديدة قوية من تاليسكا تسكن شباك الشباب ⚽

النصر 4 × 0 الشباب#النصر_الشباب#SPL | #SSC pic.twitter.com/MLbaiWtIlh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وسجل تاليسكا رابع أهداف من تصويبة قوية في الدقيقة الخمسين ولم يتمكن فواز القرني من صدها.

ولم ييأس الشباب ليقلص الفارق بعد ذلك عبر لاعبه تركي العمار بالدقيقة الخامسة والخمسين.