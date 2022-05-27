يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة النادي الأهلي.

النصر يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2016/ 2017.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق أي فوز على أندية جدة خلال آخر 7 مباريات في ملعبه، حيث تعادل مرتين وخسر 5 لقاءات، وذلك منذ فوزه على النادي الأهلي في عام 2017.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المواجهة المرتقبة، بحثًا عن حصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب، أملًا في تعثر الهلال وخطف الوصافة، فيما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز، وإنعاش حظوظه في البقاء.

مواجهة صعبة في الدوري

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الأهلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ54 نقطة.