أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” مغادرة بعثة الفريق الكروي الأول من القصيم متوجهة إلى الرياض، عقب تأجيل لقاء الرائد بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعثة العالمي تعود إلى الرياض

وذكر الحساب الرسمي للنادي في “تويتر” أن البعثة غادرت القصيم بسبب تأجيل المباراة وتأجيل كافة لقاءات الجولة الـ27 بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم الجمعة في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.