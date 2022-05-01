لم يُخف النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، رغبته بالتعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بـ النصر.

وكانت آخر المحطات التدريبية لـ روي فيتوريا مع نادي سبارتاك موسكو الروسي ثم تم فسخ العقد.

قصة البند المثير للجدل من النصر:

وكان العالمي وضع بند مفاجئ مع المدرب روي فيتوريا عند رحيله عن أصفر العاصمة ينص بأن أصفر العاصمة سيحصل على تعويض مالي يصل إلى 80 مليون ريال أي 20 مليون يورو في حال تعاقد ناد سعودي أو خليجي مع المدرب روي فيتوريا خلال مدة زمنية كان قدرها عام واحد.

الأهلي اختار التوقيت المناسب لتجنب دفع التعويض:

وعلق القانوني أحمد الشيخي حول صحة هذا البند قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “تحدثت في الفيديو الخاص بقضية النصر وفيتوريا، عن بند يمنع المدرب من التدريب في الخليج، ولكن بما أن النصر هو من أنهى عقد روي فيتوريا، وذلك تم قبل أكثر من عام فبإمكان تعاقد الأهلي مع المدرب حاليًّا بدون أي مشكلة قانونية فقد انتهت السنة المحرمة، قبل حوالي شهرين”.

وانتهت تلك السنة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021.

وكان فيتوريا رحل عن النصر في عام 2020، ليتولى بعدها تدريب نادي سبارتاك موسكو ثم تمت إقالته في ديسمبر من العام الماضي.