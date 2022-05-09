تبحث إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عن بيع أحد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة Elfutbolero المكسيكية أن الأوروجوياني جوناثان رودريغيز اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف العالمي بسبب عدم تأقلمه على طريقة اللعب في النادي.

لماذا يرغب مهاجم النصر في الرحيل ؟

وأكدت على أن اللاعب الأوروجوياني يرغب في الرحيل للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر.

العالمي كان تعاقد مع اللاعب يناير الماضي مقابل 6 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، مقابل تقدم نادي كروز آزول المكسيكي النادي السابق للاعب بعرض قدره 7 ملايين دولار، مما يعني أنه في حال الموافقة على بيعه، سيكون أصفر العاصمة ربح 500 ألف دولار فقط من الصفقة.

أرقام جوناثان رودريغيز مع النصر

وشددت الصحيفة على أن جوناثان لم يجد نفسه في المملكة العربية السعودية مع أصفر العاصمة، مكتفيًا بتسجيل هدف وحيد في ست مباريات، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.