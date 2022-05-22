وثق نادي النصر، عقدة كبيرة لـ الرائد وذلك بعد الفوز عليه أمس بثلاثية دون رد في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ونجح العالمي في تسجيل فوزه رقم 22 على الرائد في دوري المحترفين، مقابل خسارة وحيدة وخمس تعادلات.

أرقام مميزة لـ النصر

وتمكن أصفر العاصمة من تحقيق الفوز رقم 11 على الرائد في بريدة، مقابل 4 تعادلات.

كما أن الرائد لم يتمكن من هز شباك العالمي للمباراة السابعة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق العالمي بهدف دون رد سجله سلطان الغنام في الدقيقة الثامنة من تصويبة قوية.

وكان عبدالمجيد الصليهم سجل هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على البرازيلي تاليسكا.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لـ العالمي بالدقيقة الـ75 ثم أضاف هدفًا آخر، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل عليه.

وواصل العالمي ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بالدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز العاشر.