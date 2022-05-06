حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر الفوز على جاره الشباب في ديربي الرياض برباعية لهدفين في الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تألق نصراوي في أول 45 دقيقة، حيث سجل ثلاثية بالشوط الأول عبر عبدالإله العمري والبرازيلي تاليسكا وعبدالمجيد الصليهم في الدقائق الـ20 والـ30 والـ34.

ملخص مباراة النصر والشباب:

وفي الشوط الثاني، عاد تاليسكا وأضاف الهدف الرابع لـ العالمي بالدقيقة الخمسين من تصويبة قوية، ثم قلص نواف العابد الفارق لـ الليث بالدقيقة الخامسة والخمسين، وأضاف بعدها البرازيلي كارلوس جونيور ثاني الأهداف الشبابية بالدقيقة الثمانين بعد عرضية متقنة من فواز الصقور.

العالمي في المركز الثاني:

ويتواجد العالمي حاليًّا بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر، أما الشباب فتجمد رصيده عند 47 نقطة بالمركز الرابع.