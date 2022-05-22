أمطر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، شباك نادي الرائد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق العالمي بهدف دون رد سجله سلطان الغنام في الدقيقة الثامنة من تصويبة قوية.

وكان عبدالمجيد الصليهم سجل هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على البرازيلي تاليسكا.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لـ العالمي بالدقيقة الـ75 ثم أضاف هدفًا آخر، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل عليه.

وواصل العالمي ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بالدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز العاشر.