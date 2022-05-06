ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.

برنت يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88% لتصل إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 1.85% لتستقر عند 110.26 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيًّا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.

حظر الشحن والتأمين:

كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي، وفقًا لرويترز.

وقالت 3 مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز، اليوم الجمعة: إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.