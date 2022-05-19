ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وتعافت من خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية إلى تحسن الطلب على الوقود، في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

برنت يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.2%، إلى 110.43 دولار للبرميل بعد أن هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 62 سنتاً أو 0.6% إلى 110.21 دولار للبرميل، لتتعافى بذلك من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين. وارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم يوليو 1.33 دولار، أو 1.2%، إلى 108.26 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خامي القياس العالميين لأقرب استحقاق بنحو 2.5% أمس الأربعاء.

وقال محلل السلع الأولية في شركة راكوتن للأوراق المالية ساتورو يوشيدا: “أدى التراجع في وول ستريت إلى انخفاض المعنويات في التعاملات المبكرة إذ أكد المخاوف حيال ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود”.

اتجاه صعودي:

وأضاف “لا تزال أسواق النفط تحافظ على اتجاه صعودي إذ من المتوقع أن يؤدي حظر واردات منتظر من الاتحاد الأوروبي للخام الروسي إلى زيادة تقليص الإمدادات العالمية”.

اقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تشمل فرض حظر كامل على واردات النفط الروسي في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتمادها بعد.