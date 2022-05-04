صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ارتفاع أسعار النفط:

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.

وقال مسؤولون: إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

برنت يزيد:

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتًا أو 0.9% إلى 105.87 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 3 دولارات إلى 105.41 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر: إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 إبريل.