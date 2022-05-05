ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر.

برنت يزيد 22 سنتاً:

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 110.36 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل.

وكان الخامان زادا بأكثر من 5 دولارات للبرميل أمس الأربعاء.

الخام الروسي:

ويحتاج الاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله يشمل الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.

كما يقترح أيضاً حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل، بينما ترتفع أسعار الطاقة، إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلاً عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.