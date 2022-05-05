تترقب الجماهير النهائي الأوروبي بين ريال مدريد وليفربول، وسط منافسة قوية على الظهور بشكل مميز والتتويج باللقب القاري.

ريال مدريد وليفربول في النهائي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التأهل إلى النهائي الأوروبي بعد تفوقه على فياريال بنتيجة 5/4 بمجموع المباراتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، خطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت القاتل، حيث سجل ثنائية في شباك مانشستر سيتي، لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية، ويفوز بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين.

النهائي الأوروبي يخطف الأنظار

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره ليفربول في النهائي الأوروبي، يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

وتحمل مباراة ريال مدريد وليفربول طابعًا خاصًا، حيث يطمح المرينغي بقيادة كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه وتكليل مجهوده في النسخة الحالية بحصد اللقب، فيما يأمل الريدز مع يورغن كلوب الفوز بالبطولة وتعويض الخسارة أمام الفريق الإسباني في نهائي 2018.

وكان نجم فريق ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح قد أكد بعد التأهل إلى النهائي الأوروبي إلى رغبته في مواجهة ريال مدريد، وأكد أن مانشستر سيتي فريق صعب، ولكنه يتمنى اللعب مع المرينغي لتعويض الخسارة أمامهم.

وبعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى النهائي الأوروبي رسميًا، نشر محمد صلاح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا له من مواجهة فياريال، وعلق قائلًا: “هناك حساب نريد تصفيته”.