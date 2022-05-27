وثق مقطع فيديو معاناة صحية ومادية يعيشها صادق المروحن في القطيف، بسبب إصابته بمرض النوم القهري الذي يستغرق شهورًا طويلة.

معاناة صحية ومادية

وقال صادق في مداخلة مع قناة العربية : ” إن الطبيبة المعالجة أخبرته بأنه مرض نادر جدًا بعد إجرائه فحصًا طبيًا، وأضاف أنه عانى كثيرًا بسبب هذا المرض؛ حيث تعرض لحوادث مرورية بسبب نومه أثناء القيادة، مشيرًا إلى معاناته من عدم تصديق البعض بهذا المرض، موضحًا أنه يمر بحالة مادية صعبة لأنه غير قادر على العمل بسبب ظروفه المرضية، كما يحتاج إلى إجراء عملية لكي يتمكن من الإنجاب”.

من جانبها صرحت زوجة صادق بأنها تعاني بسبب مرضه؛ مؤكدة على أنه نام لست أشهر ولم يستيقظ وكأنه غير موجود.

ما هو مرض النوم القهري؟

يعتبر مرض النوم القهري حالة دماغية نادرة طويلة الأمد تجعل الشخص ينام فجأة في أوقات غير مناسبة، ويكون فيها المخ غير قادر على تنظيم أنماط النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي، ولا يظهر على جميع المصابين نفس الأعراض؛ حيث تبدأ الأعراض بالظهور بشكل مفاجئ عند البعض أو خلال سنوات أو أسابيع، ولا يمكن منع حدوث النوم القهري؛ ولكن العلاج يخفض عدد النوبات.