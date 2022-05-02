حذرت النيابة العامة من إطلاق النار في المناسبات أو الأماكن العامة باعتبارها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت النيابة في بيان مقتضب لها عبر تويتر : تُحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال. ولفتت إلى أن هذه الأعمال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب قرار النائب العام.

النيابة العامة تحدد عقوبة حمل السلاح دون ترخيص

وفي وقت سابق أكدت النيابة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.