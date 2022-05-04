أكدت النيابة العامة أنه يجب اتباع ضوابط ومعايير مقررة حال اختيار ألعاب الأطفال المناسبة؛ حفاظًا على سلامتهم ومأمونية نمط هذه الألعاب وموثوقيتها.

حظر مشاركة:

وقالت النيابة: إنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، ويلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة تمنع سقوط الأطفال منها.

وتابعت النيابة أنه ينبغي أن تكون ألعاب الأطفال مدعمة كلما أمن بكماليات الأمان كعجلات إضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع.

النيابة تحقق:

وكذلك تتولى النيابة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.