تطمح الجماهير الهلالية في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدًا

وتتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، لمتابعة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء.

الهلال يتألق على ملعب الجوهرة

ويُعد لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة بمثابة الفأل الحسن لجماهير الأزرق، حيث خاض مواجهتين عليه، وتوج باللقب.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة، توج الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015 على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بركلات الترجيح، وفاز على النادي الأهلي في نهائي 2017.

ويُعتبر الزعيم ثالث أكثر الفرق خوضًا لنهائيات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تُعد مواجهة الغد رقم 17 بالنهائي، خلف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ18 مباراة، بالتساوي مع الاتحاد.